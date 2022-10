L’Atlético sort par la petite porte: Carrasco rate le pénalty de l’espoir à la 99e

Après une fin de match complètement folle, l’Atlético Madrid n’a pu faire mieux qu’un match nul contre le Bayer Leverkusen (2-2) à domicile, un match nul synonyme d’élimination de la Ligue des champions pour les Colchoneros. Alors que l’arbitre français de la rencontre Clément Turpin avait sifflé la fin de la rencontre sur un score de parité (2-2), il a été rappelé par l’assistance vidéo pour une main d’un joueur de Leverkusen, et a accordé un pénalty à l’Atlético. Trois minutes plus tard, Yannick Carrasco n’a toutefois pas eu les nerfs assez solides, et a vu son penalty arrêté par le gardien de Lukas Hradecky. La tête de Saul Niguez dans la foulée a atterri sur la barre transversale, et le tir de Reinildo a été dévié par... Carrasco alors que la balle prenait le chemin des filets. (Video: SRF)