Navigation sur le Léman: «Ce bateau va résister à des vagues de deux mètres»

La Compagnie Générale de Navigation sur le Léman dévoile son nouveau bateau à 30 millions de francs. Après une année d’assemblage et de construction à l’abri des regards, le nouveau NAVIEXPRESS est sorti de son hangar. D’une capacité de 700 places et ultra-moderne, le navire sera mis en service à la fin de l’été 2023 et servira à assurer les liaisons transfrontalières sur le Léman. Un bateau identique viendra compléter la flotte de la CGN en 2024. À terme, la cadence sera doublée et le temps de trajet réduit de près de moitié.

(Video: 20min/Robin Baudraz)

