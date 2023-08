Le braquage flash mob, en vogue aux États-Unis ces dernières années, consiste à se précipiter en groupe dans un magasin et à saisir le plus d’articles possible avant de s’enfuir avec son butin. Cette semaine, près de 260’000 francs de marchandises ont été dérobés au magasin Yves Saint Laurent à Los Angeles.

(Vidéo:@crystalfetish/ABC7 Chicago/@venricco/@bflamemusic/sba)