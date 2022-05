C’est une vidéo géniale qu’a pu capturer le média espagnol « El Chiringuito », au moment de la fin de la demi-finale retour de Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City (3-1). Alors qu’un supporter et sa fille quittaient l’enceinte du Bernabeu à 1-1, ils sont retournés en tribunes en courant au moment du deuxième but madrilène.

(Video: El Chiringuito / fch)