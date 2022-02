Sur l’écran, il a l’apparence du candidat et sa voix. Et pourtant ce n’est pas Yoon Suk-yeol, prétendant à la présidence sud-coréenne, mais «AI Yoon», son avatar produit avec la technologie «deepfake». Dans un QG de campagne de Séoul, une bande de collaborateurs, jeunes et à la page, utilise l’intelligence artificielle pour tenter l’impossible: rendre cool un responsable politique sexagénaire.

(Video: AFP / BAO)