«Choisir entre la peste et le choléra», «je ne pense pas voter au second tour, c’est trop facile de faire culpabiliser les gens en leur demandant de faire barrage à l’extrême droite». Au lendemain du premier tour de l’élection présidentielle, des Français réagissent à la qualification d’Emmanuel Macron et de Marine Le Pen, près de la gare Saint-Lazare à Paris.

(Video: AFP / BAO)