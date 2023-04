«Je vais essayer de l’homologuer»: Ce Romand de 20 ans a construit un bateau électrique

Csaba a 20 ans et est passionné par la mécanique. Pour son travail de maturité, cet étudiant au Gymnase de Bienne (BE) a décidé de se lancer un pari fou: construire un bateau électrique. Un défi réalisé avec succès, puisqu’il a obtenu la note maximale et décroché son billet pour la finale nationale du concours Science et jeunesse, aux côtés de 177 autres inventions en tout genre.

(Vidéo: 20min/Robin Baudraz)