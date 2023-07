La matière noire et l’énergie sombre... :

Le télescope spatial européen Euclid décolle pour tenter d’éclairer l’une des plus grandes énigmes scientifiques, la matière noire et l’énergie sombre, qui constituent 95% de l’Univers mais dont on ne sait quasiment rien. Le satellite s’envole depuis Cap Canaveral, en Floride, à bord d’une fusée Falcon 9 de l’entreprise américaine SpaceX.

(Video: AFP / fch)