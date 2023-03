Tour du monde en solitaire: Ce Vaudois va traverser deux océans à la rame sans assistance

Louis Margot va tenter de battre le record du tour du monde en solitaire, à la seule force humaine. Ce Vaudois espère parcourir 50’000 km en moins de 3 ans, sur son vélo et à bord de son aviron. Il va notamment devoir traverser les océans Atlantique et Pacifique. Deux étapes où il sera seul et sans assistance durant plusieurs mois consécutifs. Le défi de ce Morgien est encadré par une équipe de bénévoles et financé par des dons.

(Video: 20min/Robin Baudraz)