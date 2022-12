Manque de neige pour le tourisme en Suisse: Certains acteurs rient, d’autres pleurent

La neige a disparu des stations en Suisse, ou presque. En cette période de Fêtes et de vacances, il est rare de trouver de l’or blanc à basse et moyenne altitudes. De nombreuses installations de remontées mécaniques sont à l’arrêt. À Leysin, dans les Alpes vaudoises, le restaurant Les Fers est directement touché. Situé sur les pistes, il est difficilement accessible et tourne au ralenti. À Champéry (VS), les hôteliers, eux, ont le sourire: leurs établissements affichent complet.

(Vidéo: 20min/Robin Baudraz)