Il a tout plaqué pour travailler dans la forêt: «Certains croient que je suis un gourou»

Ancien gardien de prison, Ludovic Isoz (41 ans) a opéré un changement de vie radical. Passionné par la géobiologie, les vibrations et autres énergies, il a décidé de vivre de sa passion. Désormais indépendant, il travaille essentiellement dans la forêt et accompagne des personnes en quête de simplicité et d’évasion de leur quotidien. Ludovic crée aussi des tambours en peau de bête, au coin du feu. Une façon, selon lui, de se reconnecter avec des énergies ancestrales.

(Video: 20min/Robin Baudraz)