Les vidéos de ces concerts de techno inondent les réseaux sociaux. Et pour cause, en plus d’une immersion musicale totale, les DJ italiens, Matteo Milleri et Carmine Conte proposent des visuels complètement fascinants pour accompagner chacun de leurs morceaux. Les musiciens forment le duo «Tale of Us» avec lequel ils ont créé le projet «AfterLife».

(Video: AfterLife/TikTok/BAO)