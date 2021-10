Le magasin de skate Rise Up a organisé un atelier de graffiti pour enfant dans le centre commercial de Collombey, ouvert aux enfants dès 7 ans. Au menu initiation, prévention et peinture sur les mains (et parfois sur les chaussures). Il reste des places disponibles pour encore deux cours au mois d’octobre.

(Video: 20min/Vanessa Lam)