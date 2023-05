Cannes 2023: quand les stars parlent suisse romand

Bêtisier et malaise à Cannes :

Durant ces 12 jours de Festival de Cannes, nous avons rencontré celles et ceux qui ont rendu cette 76e édition inoubliable. Et parmi les heures d’interviews filmées, nous avons choisi les meilleurs instants (authentiques et sincères) partagés en leur compagnie, en attendant de les retrouver ces prochains mois à l’affiche de leurs films respectifs. Il n’y a pas à dire: dans la vraie vie, ils sont exquis. La preuve en images.