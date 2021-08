La fin du match entre le FC St-Gall et le FC Sion (1-1) a été marquée par des insultes racistes venues des tribunes à l’encontre du gardien sédunois Timothy Fayulu. Le jeune portier a entendu des cris de singe et a terminé le match en pleurs. Le joueur saint-gallois Nicolas Lüchinger, auteur de son premier but en Super League, a pensé que Fayulu provoquait le kop et l’a rappelé à l’ordre. Alors qu’il répondait à SRF, l’ivoirien Serey Die a expliqué la scène à Lüchinger.

(Video: SRF)