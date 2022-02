Voyager, c’est à nouveau possible – «C’est un peu la jungle pour dire franchement les choses»

Après deux ans de pandémie et de privations diverses, les Suisses ont à nouveau envie de voyager. Avec la levée de la majeure partie des restrictions sanitaires et, surtout, la fin de l’utilisation du certificat Covid, c’est la cohue dans les agences de voyages et sur les sites de réservation. Mais si le fameux code QR n’est plus utile en Suisse, il reste exigé pour parcourir le monde. Alors avant de mettre le pass au placard, il est nécessaire de (bien) se renseigner sur les exigences de sa future destination.

(Video: 20min/Robin Baudraz)