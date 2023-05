Faire sa demande en mariage à Disney World a quelque chose d’indéniablement romantique. Le parc est rempli d’émerveillement et repose sur la conviction que les grands rêves peuvent devenir réalité. C’est probablement la raison pour laquelle, après trois ans et demi de relation, Mac, 31 ans, et son petit ami, Alex, 29 ans, ont eu la même idée lors d’un récent voyage au Royaume magique.

(Video: Twitter / fch)