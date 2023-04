Beatriz Flamini, 50 ans, a passé plus de 500 jours dans une cave naturelle. Cette sportive espagnole de l’extrême est revenue à l’air libre vendredi. Le but de cet exploit était de mener une expérience scientifique destinée à évaluer l’impact physique et mental d’un isolement total et d’une perte de repères temporels.

(Video: Afp/atk)