Le plus vieux condamné à mort au Texas: Cette prison américaine a exécuté un meurtrier de 78 ans

Le plus vieux condamné à mort au Texas :

L’Etat du Texas a exécuté jeudi son plus vieux condamné à mort, Carl Buntion, 78 ans. C’est la première exécution depuis plus de six mois au Texas. L’homme avait tué un policier, James Irby, d’une balle dans la tête en 1990. De nombreuses personnes se rassemblent aux abords de la prison de Huntsville, certaines venues soutenir la famille de l’officier tué, d’autres protestant contre la peine de mort.

(Video: AFP / BAO)