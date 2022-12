Un monde miniature fait de pain d’épices et de bonbons, avec des mines, des plages et des réfugiés climatiques en guimauve - entièrement conçu, cuit et installé par des architectes - est exposé au Musée d’architecture de Londres. Le thème de 2022 est le changement climatique et les visiteurs sont amenés à traverser cinq zones climatiques différentes, du pôle au désert.

(Video: AFP/lch)