C’est parti pour 9 mois de travaux, qui s’annoncent lourds de conséquences. Le Grand-Pont, au centre-ville de la Capitale Olympique, est désormais fermé au trafic. D’un coût de plus de 12 millions de francs, la cure de jouvence de l’ouvrage a un impact direct sur les quelques 17’000 véhicules qui l’empruntaient chaque jour, mais aussi sur les bus, les vélos et les piétons. La Ville de Lausanne prévoit un trafic compliqué jusqu’en novembre et invite les automobilistes à prendre les transports publics.

(Video: 20min/Robin Baudraz)