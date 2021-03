Burqa et niqab interdits au Sri Lanka :

Des musulmans du Sri Lanka dénoncent l’interdiction du port de la burqa et du niqab annoncée par le gouvernement, qui fait valoir qu’il s’agit d’une mesure de sécurité nationale contre l’islam radical. La communauté musulmane représente 10% des 21 millions d’habitants de ce pays à majorité bouddhiste. «Quand soudainement on leur demande de l’enlever (le niqab), (...) elles disent que c’est comme si on leur demandait de marcher nues dans la rue», explique Silma Mohideen, conseillère pour les femmes.

(Video: AFP)