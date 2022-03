Complotistes américains traqués depuis la Suisse – Comment ces Romands ont démasqué les membres de QAnon

Une startup romande se retrouve depuis quelques semaines sous le feu des projecteurs. Depuis leurs salons, les collaborateurs d’OrphAnalytics ont percé le mystère qui régnait autour de la nébuleuse sphère complotiste américaine QAnon. Grâce à la stylométrie, une méthode d’analyse de texte, ils ont prouvé qu’il y avait en fait plusieurs auteurs derrière les théories de QAnon. Et non une seule et unique personne.

(Video: 20min/Robin Baudraz)