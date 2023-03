Création photo de jumeaux lausannois: «Contrairement au proverbe, l’habit fait le moine, et c’est triste»

Fabio et Alessio Scorrano sont frères jumeaux lausannois. Pendant plus de 6 ans, Alessio a incarné plus d’une centaine de personnages sous l’objectif de son frère. Le but de la création, nommée «L’homme aux mille visages», est de montrer que même déguisé en femme, en Jésus ou en moine, Alessio reste la même personne, et qu’il ne faut pas juger quelqu'un à son apparence.

(Video: 20min/Gabriel Nista)