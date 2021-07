Le président français Emmanuel Macron rend visite à la population de l’atoll de Manihi, à l’occasion de son déplacement de quatre jours en Polynésie française, et annonce le lancement d’un plan de construction d’abris de survie dans l’archipel. Des structures qui visent à abriter ces populations de plus en plus exposées aux cyclones et autres aléas liés au réchauffement climatique.

(Video: AFP/lch)