Lausanne – Coup de projecteur sur les vieux bistrots

Les cafés historiques de Lausanne resteront... historiques. Afin de mettre en valeur et préserver ses restaurants et autres bistrots anciens, la Ville va poser une plaque mettant en valeur le patrimoine de certains établissements. Une quarantaine est concernée, alors qu’ils étaient plus de 120 à prétendre à cette distinction. La liste pourrait toutefois évoluer ces prochaines années, dans le bon comme dans le mauvais sens.

(Video: 20min/Robin Baudraz)