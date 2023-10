Coupe du monde de ski à Zermatt: un glacier éventré, est-ce légal?

A moins d’un mois des descentes italo-suisses autour du Cervin, la neige fait défaut et la nouvelle piste est aménagée à grands coups de pelles mécaniques dans les glaciers. Et c’est partiellement en dehors des zones autorisant la pratique du ski que les machines dégomment la glace. Du côté de l’organisation, on assure que tout est en ordre, mais des avocats et un urbaniste mettent grandement en doute la légalité des travaux. La Commune refuse de répondre à nos interrogations tandis que le Canton indique qu’il s’intéressera à nos observations de ce début d’automne 2023.

Vidéo: Sébastien Anex