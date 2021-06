Après les retrouvailles des acteurs de la série culte «Friends» pour un épisode spécial la semaine dernière, l’actrice qui interprétait Monica s’est associé au chanteur Ed Sheeran pour reproduire une scène mythique. L’épisode «The One with the Routine», mettait en scène Monica et son frère Ross en train de danser.

(Video: @courteneycoxofficial/iae)