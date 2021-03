Un chat rusé a réussi à descendre d’une échelle de pompiers dans le Thornton Heath de Londres, après avoir été coincé dans un arbre pendant plus de deux jours.



Cette vidéo mise en ligne par la brigade des pompiers de Londres, montre le félin qui descend lentement et seul l’échelle de neuf mètres, mais dès que le chat atteint un sol ferme, il s’en va à toute vitesse sans même un merci.



Le commandant de la station, Richard Hamilton, a déclaré qu’il "ne pouvait pas le croire" et qu’en plus de 25 ans de lutte contre les incendies, il n’avait "jamais vu un chat faire cela auparavant".