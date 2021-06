Webstars - Maud Brooke est la 3e membre du jury

Vous connaissez les quinze candidats sélectionnés, place maintenant à ceux qui éliront les cinq grands finalistes. Aujourd’hui, nous vous proposons de faire connaissance avec Maud Brooke. Cette creative consultant et business manager travaille depuis plus de dix ans avec de nombreux artistes, dont Quentin Mosimann. Sa mission: les accompagner, mais surtout s’occuper de toutes les tâches administratives et stratégiques afin qu’ils puissent se concentrer sur leur art.