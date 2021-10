Sauvetage – Découvrez l’unité d’élite des pompiers

Ils sont appelés lorsque la situation est critique: les hommes du Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieux périlleux vaudois, le GRIMP, sont spécialisés dans les missions de sauvetage en hauteur ou en profondeur. Cette unité est composée de sapeurs-pompiers professionnels et d’ambulanciers. Elle est rattachée au SPSL et collabore avec l’ECA. Reportage en immersion avec le GRIMP lors d’un entraînement.

(Video: 20min/Robin Baudraz)