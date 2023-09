Un suisse de 14 ans crée le premier jeu vidéo en live sur TikTok

Sa passion pour les jeux vidéos a commencé à 6 ans, mais lui il ne s’est pas contenté de jouer, il s’est mis à en développer dès ses 11 ans. Autodidacte, il a commencé par lire des livres de code offerts par son grand-père et a perfectionné sa formation sur Youtube. A maintenant 14 ans et plusieurs jeux à son actif, il a créé le premier jeu qui se joue en live sur TikTok pour le plus grand plaisir de ses 120’000 abonnés.

(Vanessa Lam)