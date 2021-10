Pour lutter contre la violence domestique le canton de Vaud met l’accent sur la prévention et la sensibilisation. Pour ce faire une exposition interactive, qui a déjà tourné à Berne et à Fribourg, accompagne les élèves de gymnases et les apprentis à travers les pièces d’un appartement. Le public peut également la visiter les 13 et 15 octobre en s’inscrivant sur le site du bureau de l’égalité du canton de Vaud.

(Video: 20min/Vanessa Lam)