Les baleines noires rarissimes menacent de disparaître

Des scientifiques étudient la population menacée des baleines noires de l’Atlantique Nord lors d’une expédition dans la baie de Cape Cod, au large de l’État américain du Massachusetts. Les chercheurs du Center for Costal Studies étudient en particulier les populations de plancton et de zooplancton, qui constituent la principale source de nourriture des baleines noires, et suivent le nombre de couples mère-baleineau dans la baie de Cape Cod.

(Vidéo: AFP/chs)