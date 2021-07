Dans le ciel de Meurthe-et-Moselle, plus de trois cent montgolfières s’élèvent au rythme du soleil levant. A bord du ballon «Mirabelle», Audrey Alioua, pilote et traductrice lors des briefings, participe à ce grand rassemblement de passionnés, l’un des plus importants au monde.

(Video: AFP/lch)