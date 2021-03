Brent Hinkle, un habitant de Tulsa, a filmé la scène depuis la 41e rue Plaza et a déclaré derrière la caméra : "Un jour de plus dans la vie urbaine".



Selon le département de la police de Tulsa, les deux chevaux avaient été libérés accidentellement et ont entraîné les officiers dans une "poursuite à vitesse réduite" jeudi sur Riverside Drive, avant d’être enfermés dans un parking voisin où ils ont retrouvé leurs propriétaires.



La police a plaisanté sur Facebook en disant que les chevaux "ont commis de nombreuses infractions au code de la route", mais "ils n’ont pu présenter aucune pièce d’identité et nous avons eu du mal à leur faire signer une contravention".