Armée - Des commandos britanniques se prennent pour Iron Man

Les Royal Marines britanniques sont reconnus à travers le monde pour être parmi les meilleures forces d’élite. Ils ont maintenant une nouvelle technologie dans leur arsenal. Dans une vidéo publiée par la société Gravity Industries, on peut voir un membre des commandos tester leur dernière invention: un jetpack.

La combinaison propulsée par un moteur à réaction permet à un militaire de décoller d’un bateau et de monter à bord d’un autre navire bien plus haut. Le jetpack peut atteindre la vitesse de 130 km/h.

(Video: atk)