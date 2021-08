Intégration par le vélo - Des jeunes migrants font le tour de Romandie

Une dizaine de jeunes érythréens a pris la route ce lundi 16 août 2021. Partis de Lancy, à Genève, ils sont engagés dans un périple à vélo de 8 jours, qui les conduira aux quatre coins de la Suisse romande, de Lausanne à Fribourg, en passant par Neuchâtel. Piloté par l’Hospice général genevois, ce projet est soutenu par le marathonien Tadesse Abraham et vise à allier sport et culture dans un but d’intégration.

(Video: 20min/Robin Baudraz)