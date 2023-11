Des lettres à des marins français vieilles de deux siècles retrouvées en Angleterre

L’historien Renaux Morieux a trouvé dans les archives britanniques des dizaines de lettres jamais reçues et jamais ouvertes de proche de marins français dont le navire a été capturé par un vaisseau britannique au XVIIIe siècle. Ces documents rares, que Renaux Morieux décrit comme sa «plus grande émotion en tant qu’historien», livrent un témoignage à la fois intime et historique de la vie des marins et de leurs familles dans les années 1700. (chs)