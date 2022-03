Festival International de Films de Fribourg – Des oeuvres problématiques au centre du débat

Le Festival International de Films de Fribourg propose, au sein de sa 36e édition, une sélection de films anciens jugés problématiques pour des raisons de sexisme ou de racisme. Dans le but de contextualiser cette programmation, 30 humoristes ont cités des comédies qui, selon eux, ne pourraient plus être produites aujourd’hui. Cependant, des mouvements militants reprochent au festival de ne pas traiter le sujet avec suffisamment de sérieux et de profondeur.

