Des images insoutenables montrent des officiers qui lâchent un chien sur un homme afro-américain lors d’une arrestation, et qu’ils l’ont vu crier de douleur. La police a confirmé que le chien l’avait mordu, et a déclaré qu’il avait résisté à l’arrestation et menacé les agents. Le procureur du comté de St. Louis explique que l’incident fait l’objet d’une enquête.

(Video: @AttorneyCrump/fch)