Manif anti pass sanitaire en France - Des policiers montrent les poings aux manifestants

Des manifestants sont descendus dans les rues de plusieurs villes françaises samedi contre le pass sanitaire. Plus de 200’000 personnes, dont 14’250 à Paris ont manifesté pour le troisième week-end consécutif. La mobilisation a été la plus forte depuis le début du mouvement.



Quelques altercations ont eu lieu avec les forces de l’ordre comme en témoigne cette vidéo tournée sur le boulevard de Clichy dans la capitale française. On peut y voir un policier montrer les poings aux manifestants.



D’après les autorités, 19 interpellations ont eu lieu, dont 10 à Paris. Trois policiers ont été blessés dans la capitale.