Etats-Unis - Des pompiers sauvent un homme tombé dans les égouts

La police et les pompiers ont secouru un homme qui a fait une chute d’environ 9 mètres dans un égout de New York. Une vidéo tournée par les caméras corporelles des premiers intervenants montrent l’homme au fond du trou. Le malheureux est resté coincé pendant des heures et était assis dans de l’eau. Il souffre de coupures au visage et d’une jambe cassée, mais sa vie n’est pas en danger.



On ne sait pas comment l’homme a pu se retrouver dans cette fâcheuse posture, ni combien de temps il est resté coincé avant l’arrivée des secours.