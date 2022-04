Liberia: Des singes de laboratoire confinés à vie sur leurs îlets

Rescapés d’un projet de recherche médicale américain lancé dans les années 1970, une soixantaine de chimpanzés vivent coupés du monde, sur six îlots du Libéria. Traumatisés par les expériences qu’ils ont subies, puis par la guerre civile qui les a privés de nourriture, ces singes doivent leur survie au personnel local qui ne les a jamais abandonnés et sont aujourd’hui nourris et soignés par l’ONG Humane Society International (HSI).

(Vidéo: AFP / BAO)