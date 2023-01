La Croix-Rouge vaudoise a lancé mardi, un jeu vidéo, intitulé Let’s Help Together. Il est gratuit, multijoueur et coopératif. L’idée est d’apprendre aux joueurs à devenir des voisins bienveillants. L’opération vise aussi à rajeunir le bassin de bénévoles de l’institution.

(Video: Francesco Brienza)