Frappé par un drame familial en février, Alisson Becker a fêté avec beaucoup d’émotion son but victorieux et capital pour Liverpool à West Bromwich Albion, dimanche (2-1), assurant que Dieu avait «mis sa main sur (sa) tête». Au coup de sifflet final, le gardien brésilien aux allures de géant (1,91 m) a laissé couler ses larmes en recevant l’accolade de ses coéquipiers, de Jürgen Klopp et de quelques adversaires.

(Video: cga)