À la Riponne, la consommation de drogue est de plus en plus courante au vu de tous. Une situation qui choque les riverains et habitués de la place lausannoise. Pour faire face à cette problématique, un groupe antidrogue a été mis en place par la police. Cette task force sera composée, à terme, de 42 agents qui patrouilleront en ville. (20Min/Marvin Ancian)