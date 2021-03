Douze bouteilles d’un grand cru de Bordeaux et plus de 300 sarments de vigne ont passé plusieurs mois dans l’espace à bord de l’ISS. C’est le pari fou initié par une startup française qui espère trouver des réponses aux problématiques du réchauffement climatique. Les sarments et les précieuses bouteilles de Petrus ont quitté l’espace fin janvier et sont aujourd’hui analysées par des scientifiques, près de Bordeaux. Des dégustations à l’aveugle ont eu lieu pour essayer de percevoir des différences entre les vins "célestes" et ceux restés sur terre.