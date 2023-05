Des événements extrêmes sont de plus en plus fréquents en toute saison. Quelle est l’influence du réchauffement climatique ? Comment agit la météo, et quel lien tirer avec l’activité humaine? Les explications de Sonia Seneviratne, professeure à l’EPFZ et autrice pour le GIEC.

(Video: rmf/Mediaprofil)