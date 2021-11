Dans une récente interview pour le «Breakfast Club», la star mondiale Ed Sheeran a confié s’être toujours senti rejeté par la scène pop. Le chanteur britannique a déclaré que ses compères musiciens le fuyaient et ne voulaient pas son succès. Et que c’est plutôt auprès de la scène rap qu’il trouvait sa place.

(Video: The Breakfast club / Instagram / AFP)